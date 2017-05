amfAR : Bella Hadid, nue et sexy sous une pluie de diamants, fait le show

Habituée à nous offrir des looks vertigineux et audacieux (on se souvient encore de cette robe rouge très décolletée et fendue qu'elle avait choisi de porter l'an passé pour sa première montée des marches), Bella Hadid a de nouveau sorti le grand jeu lors de son arrivée à l'hôtel du Cap-Eden-Roc afin d'assister au gala de l'amfAR, célébré jeudi 25 février en marge du Festival de Cannes.

Toute nue ou presque, la bombe de 20 ans était apprêtée d'une longue robe transparente de la griffe Ralph & Russo qui laissait très peu de place à l'imagination. Perchée sur des escarpins assortis du designer René Caovilla, elle avait l'air d'une véritable reine des diamants moderne et sexy. Dégainant son joli jeu de jambes, le top américain avait relevé ses cheveux en arrière et avait opté pour une mise en beauté naturelle et poudrée. Sans aucun doute l'un des looks les plus commentés de la soirée.

Considéré comme l'un des grands événements mondains internationaux, le gala de l'amfAR contre le sida avait permis de recueillir en 2016 quelque 22 millions d'euros, le temps des trois heures du dîner et de la vente aux enchères. Parmi les lots exceptionnels proposés cette année au profit de la recherche, l'ex-footballeur David Beckham a mis aux enchères un match de football contre lui et ses amis réunis en équipe sur la pelouse du Parc des Princes. Selon l'AFP, ce lot a été adjugé pour 350 000 euros.

Une collection de portraits photographiques de George Hurrell (500 000 euros), un exceptionnel vestiaire composé de trente-deux robes inédites et uniques des plus grandes griffes (3 millions d'euros) ou bien encore une Jaguar cabriolet de 1958 entièrement restaurée (650 000 euros) ont également été vendus au cours de la soirée. Enfin côté couverts, une table de dix était facturée de 117 000 à 466 000 euros selon le statut choisi, bienfaiteur ou grand philanthrope, tandis que le rond de serviette individuel avait été fixé à 10 500 euros.