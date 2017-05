amfAR : Irina Shayk décolletée, Elsa Hosk très sexy et Shanina Shaik presque nue

Irina Shayk (en robe Prada et souliers Giuseppe Zanotti) - Photocall de la soirée "24th edition of AmfAR's Cinema Against AIDS" Gala à l'hôtel de l'Eden Roc au Cap d'Antibes, le 25 mai 2017, lors du 70 ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage