Amir, amoureux de sa femme Lital : "C'est souvent toi qui me porte..."

Ce 19 avril 2018, Amir a décidé de s'adresser à son épouse Lital sur Instagram.

En effet, alors que la jolie jeune femme fêtait son anniversaire ce jour-là, le chanteur du tube J'ai cherché a souhaité s'adresser publiquement à elle. "Dans la vraie vie, c'est plus souvent toi qui me porte... @Litalaharonovitch, joyeux anniversaire chérie", a-t-il écrit en légende d'un cliché le montrant en studio en train de porter sa belle, tout sourire.

Amir (33 ans) n'a jamais de mots assez tendres pour évoquer sa relation avec Lital. En septembre dernier, il confiait à nos confrères de Télé Loisirs au sujet de celle qui l'a rendu heureux : "Je suis comblé, nous sommes très heureux ! Mais avant de trouver la femme de ma vie, j'ai vécu pas mal d'histoires douloureuses. Ces ruptures brutales m'ont beaucoup fait souffrir. Je n'ai économisé ni mes larmes ni les messages, que j'ai ensuite regretté d'avoir envoyés", expliquait-il. Et d'ajouter alors à propos de celle qui, par amour, a délaissé Israël pour la France : "Lital m'a suivi sur certaines dates de ma tournée. On dormait dans notre petite chambre du tour bus. Après avoir quitté Israël, elle a trouvé son équilibre en France. Bien sûr, le fait de ne pas se voir durant longtemps crée du manque, on se languit l'un de l'autre. Le point positif, c'est que vos retrouvailles sont géniales !"

Gageons que Lital rejoindra de temps à autres son chéri Amir sur sa prochaine tournée. Si vous souhaitez le découvrir sur scène, sachez que l'ex-Talent de The Voice (Team Jenifer) passera notamment par Liège en Belgique le 2 mai, Toulouse le 3 octobre, Bordeaux le 4 octobre, Rennes le 9 octobre, Paris le 8 novembre, Nantes le 17 novembre ou encore Strasbourg le 16 décembre. Il passera également par les Zéniths de Caen, Lille, Angers, Rouen, Dijon, Orléans et Paris en 2019 !

Bref, le chanteur ne chôme pas !