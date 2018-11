Amir bientôt papa : Sa femme Lital, enceinte, l'annonce aux NMA 2018 !

Samedi 10 novembre 2018, TF1 diffusait la 20e édition des NRJ Music Awards, une cérémonie diffusée depuis le Palais des festivals de Cannes et présentée par Nikos Aliagas. Si Amir, nommé dans la catégorie "Artiste masculin francophone de l'année", n'a pas reçu le fameux prix (c'est Soprano qui l'a remporté), il aura cependant le plus beau des cadeaux d'ici quelques mois...

Le chanteur âgé de 34 ans sera bientôt papa, une nouvelle qu'il a souhaitée officialiser sur le tapis rouge en posant avec son épouse Lital, qui affiche déjà un beau baby bump. La future maman était radieuse en combinaison blanche. Son cher et tendre avait opté pour un look un peu plus décontracté, t-shirt et pantalon à pince.

Amir n'a jamais caché qu'il souhaitait fonder une famille. Il y a deux ans, il confiait à nos confrères de Télé Loisirs : "La valeur famille est très importante, je suis l'aîné de quatre enfants. Je rêve d'en avoir avec ma femme. Ce n'est pas tout à fait le moment, mais dès qu'on aura plus de temps, on y travaillera avec une énorme joie."

Et lors d'un documentaire qui lui était consacré, il a fait une belle déclaration à son épouse : "Ce que j'aime dans l'existence de Lital dans ma vie, c'est qu'elle a une force tranquille, un rôle canalisateur, sans être omniprésente, sans forcer sa présence. C'est là où je dois m'estimer très chanceux. Tous les sacrifices qu'elle a faits, et elle en a fait énormément, proviennent du fait qu'elle voulait que je sois un homme comblé, et que j'aime la vie que je mène et je pense que c'est très noble de sa part."