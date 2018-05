Amir : Complice avec sa femme Lital à Roland Garros

L'affiche était belle le 28 mai à Roland-Garros et les spectateurs ont pu se régaler. Ce n'est pas Amir qui dira le contraire : le séduisant brun affichait un large sourire aux lèvres, confortablement installé près du court en compagnie de sa femme.

L'interprète de J'ai cherché profitait d'un jour off dans son planning, alors qu'il est encore en tournée dans toute la France, pour aller voir jouer les stars de la petite balle jaune. D'ailleurs, on l'avait déjà vu l'an dernier dans les tribunes... Amir (33 ans) était certes attentif au jeu mais il a aussi souvent accordé de l'attention à sa femme, la jolie Lital, avec laquelle il est marié depuis déjà trois ans. Le couple était très complice et ça faisait plaisir à voir !

Au cours de cette journée, plusieurs stars du tennis étaient à la manoeuvre : les Français Richard Gasquet, Gilles Simon ou Benoît Paire ainsi que le Serbe Novak Djokovic. Tous ont été victorieux. Quant à l'Espagnol Rafaël Nadal, son match a été annulé à cause du temps.

Thomas Montet