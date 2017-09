Amir épuisé après son exploit : "Impossible de retenir mes larmes..."

Dimanche 3 septembre, sous le soleil du Portugal, le chanteur Amir franchissait la ligne d'arrivée du triathlon IronMan 70.3 Cascais. L'interprète de J'ai cherché n'a pas caché son émotion lors de l'épreuve finale...

Sur son compte Instagram, où il a documenté sa participation pour le plus grand plaisir de ses fans, Amir a posté une photo de lui arrivant à la marina après l'épreuve de course. "I DID IT!!! Apres un an d'entraînement intensif, impossible de retenir mes larmes sur la ligne d'arrivée. (Désolé j'ai dû zapper la photo du départ du semi-marathon pour une petite blessure). J'ai réalisé que tout est possible quand on y croit et quand on vise très haut ! Merci pour vos messages de soutien et à ceux qui se sont déplacés ! Merci à mon incroyable coach @tedd_kineteam et mon frère/co-coach " la machine " @jubdrums #IronMan703 #Love", a-t-il commenté.

Pour venir à bout de ce triathlon, Amir a dû réaliser une épreuve de natation sur 1,9 km puis une épreuve de vélo pendant 90 km et, enfin, une course à pied.

Le chanteur, qui a récemment sorti le single États d'amour, sera de retour dans les bacs avec un nouveau disque le 27 octobre.