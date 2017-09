Amir, heureux avec sa femme Lital : "J'ai vécu pas mal d'histoires douloureuses"

Fini les cartes postales sexy envoyées sur Instagram depuis ses vacances estivales ! Amir est de retour en musique, avec le single États d'amour, et il a justement accepté de parler de ses propres amours lors d'un récent entretien avec nos confrères de Télé Loisirs.

Qu'on se le dise, si son nouveau titre déjà très apprécié parle de ruptures, le chanteur de 33 ans est très loin de vouloir mettre un terme à son idylle avec la belle Lital. "Je suis comblé, nous sommes très heureux ! Mais avant de trouver la femme de ma vie, j'ai vécu pas mal d'histoires douloureuses. Ces ruptures brutales m'ont beaucoup fait souffrir. Je n'ai économisé ni mes larmes ni les messages, que j'ai ensuite regretté d'avoir envoyés", a-t-il expliqué.

Et la star qui monte de revenir sur l'équilibre qu'il a su trouver avec sa compagne depuis que les Français semblent l'avoir adopté. "Lital m'a suivi sur certaines dates de ma tournée. On dormait dans notre petite chambre du tour bus. Après avoir quitté Israël, elle a trouvé son équilibre en France. Bien sûr, le fait de ne pas se voir durant longtemps crée du manque, on se languit l'un de l'autre. Le point positif, c'est que vos retrouvailles sont géniales !", a-t-il révélé avec malice.

Le deuxième album d'Amir paraîtra le 27 octobre prochain.

