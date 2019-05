Amir hospitalisé et plâtré après une chute de scène : "La nuit fut longue"

Amir est amer.

Alors qu'il donnait un concert en plein air à Aubagne samedi 25 mai, le chanteur de J'ai cherché a fait, selon nos confrères de La Provence, une grosse chute de scène à cause d'une absence de garde-corps déplorée par l'équipe de l'artiste. Le quotidien raconte aussi qu'Amir aurait perdu connaissance avant d'être transporté par les pompiers vers l'hôpital de la ville. Au final, le chanteur souffre de fractures, notamment au poignet.

Sur son compte Instagram, l'époux de Lital et papa d'un petit garçon de 3 mois a tenu à rassurer tout le monde dans la journée de dimanche. En légende d'une photo le montrant penaud dans un couloir d'hôpital avec le bras gauche dans le plâtre, il a écrit : "La nuit fut longue mais tout ça va s'arranger bientôt c'est sûr ! Merci pour les masses d'affection et de force que vous m'envoyez. Cette fête des Mères n'a fait qu'inquiéter la mienne. Pardon maman..."

On s'en doute, le post du chanteur révélé par The Voice a accueilli des dizaines de milliers de like et des centaines de commentaires rassurés. Parmi eux, l'animateur Nikos Aliagas a écrit : "Force et bon rétablissement frérot."