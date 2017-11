Amir : "J'ai reçu un traitement médical..."

De retour dans les bacs avec un second disque, Addictions, qui va sans doute finir sous de nombreux sapins, le chanteur Amir se confesse dans les pages du magazine Public. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le chanteur populaire qui révèle la maladie dont il a longtemps souffert.

À 33 ans, Amir mène une vie à cent à l'heure après avoir rencontré le succès grâce à sa participation à The Voice mais surtout à l'Eurovision. Un dynamisme qui ne lui est sans doute pas étranger puisqu'il confie que, plus jeune, il ne tenait pas en place... "Je me suis fait virer plusieurs fois et je ne compte plus les retenues et les passages en conseil de discipline. Même à la fac où j'ai dû payer une amende car je me suis disputé avec un surveillant et qu'on a failli en venir aux mains", dit-il.

Amir, qui peut sans doute compter sur sa femme Lital pour le canaliser, ajoute qu'en réalité il n'était pas simplement un élève turbulent mais souffrait vraiment. "En fait, j'avais un vrai souci de concentration. À l'université, j'ai été diagnostiqué hyperactif avec trouble du déficit de l'attention. J'ai reçu un traitement médical efficace et je suis devenu bon élève", ajoute-t-il.

L'interview d'Amir est à retrouver dans Public, en kiosques le 24 novembre 2017.

Thomas Montet