Amir (L'Aventure Robinson) avec Christine Bravo : "J'ai mis du temps à accepter"

Ce 17 août 2018 à 21h, le public de TF1 a rendez-vous avec Amir et Christine Bravo pour un nouveau numéro de L'Aventure Robinson... Un épisode attendu qui intervient après le succès du tandem Kendji Girac /Maître Gims proposé en février dernier.

A cette occasion, le chanteur de 34 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com et en a profité pour évoquer la difficulté de la survie sur une île déserte... mais aussi son duo avec l'animatrice de 62 ans.

Celui qui a accepté de participer au programme de la Une pour rassembler des fonds pour l'association Les petits frères des pauvres (une association qui invite chacun à donner de son temps pour rendre visite à des personnes âgées isolées) a d'abord assuré quant à la difficulté de la survie : "Le plus dur sur place, c'est de survivre dans une nature qui paraît magnifique mais qui est complètement hostile, il n'y a pas un humain qui vit sur cette île. Il n'y a rien qui est fait pour nous protéger ou pour nous ménager. Il faut se faire confiance, c'est pas évident."

Enfin, concernant son duo improbable avec Christine Bravo, Amir a statué avec beaucoup de franchise : "J'ai mis du temps, et je pense qu'elle aussi, à accepter ce binôme qui était totalement improbable au départ, mais je suis content d'avoir écouté mon instinct et je suis content qu'elle ait dit 'oui' aussi. On s'est retrouvé dans une complémentarité fusionnelle et presque exemplaire, j'ai envie de dire !"

