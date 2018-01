Amir marié à sa belle Lital : Pourquoi il ne porte pas son alliance

Depuis sa participation à The Voice en 2014 puis surtout à l'Eurovision deux ans plus tard, la carrière de chanteur d'Amir a littéralement décollé. Aujourd'hui, son nouvel album intitulé Addictions sorti en octobre dernier est disque d'or et l'interprète de J'ai cherché débute une nouvelle aventure puisqu'il a intégré le jury de Destination Eurovision sur France 2. À cette occasion, il enchaîne les interviews.

Contacté par nos confrères de Télé Poche pendant ses vacances, Amir a tout de même accepté de répondre à quelques questions... en toute transparence. Le chanteur de 33 ans est marié à sa belle Lital depuis plus de trois ans. Seulement, il ne porte pas d'alliance comme le journaliste le remarque. "Ne vous inquiétez pas, elle est là", lance Amir en montrant son cou. "Je la porte sur un collier, comme mon père. Dans la famille, on n'a pas l'habitude de porter des bijoux", poursuit-il. Voilà qui est limpide !

C'est d'ailleurs sa femme ainsi que ses proches qui l'aident à garder les pieds sur terre, comme il l'a indiqué à nos confrères de TV Grandes Chaînes. "Je ne suis pas souvent chez moi malheureusement. Mais quand je suis avec mes parents, mes cousins, mes cousines et mon épouse, je décompresse, confie-t-il. Lorsque je les vois, c'est une bouffée d'air frais. Ma famille est devenue ma priorité. J'ai réalisé son importance le jour où la vie m'a obligé à être moins présent."

Il faut dire que cette année 2017 a été riche en projets pour Amir. "C'était formidable, estime-t-il. Je ne vais pas me plaindre. Pour démarrer une carrière et en poser les bases, c'est important."

Retrouvez Amir, aux côtés d'Isabelle Boulay et Christophe Willem, les 13, 20 et 27 janvier sur France 2 dans Destination Eurovision. L'émission désignera avec un jury international et les téléspectateurs la chanson et le candidat qui représentera en mai la France lors du concours à Lisbonne, au Portugal.