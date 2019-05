Amy Schumer enceinte : le sexe du bébé dévoilé !

Amy Schumer est sur le point d'accoucher ! Sans doute pour tromper son impatience, l'humoriste de 37 ans a dévoilé le sexe de son bébé sur Instagram, le dimanche 5 mai 2019. Sur la photo qu'elle a publiée, on la voit assise au côté de son mari, Chris Fischer (qui souffre par ailleurs de troubles du spectre de l'autisme) dans une chambre d'enfant. Des jouets partout, des livres, une poussette et de jolis stickers au mur : le couple est déjà totalement prêt à accueillir cet enfant.

Très engagée dans la cause féministe et écologique, Amy Schumer commence son texte par un coup de gueule concernant la firme de fast-food américaine Wendy's. "Wendy's est la seule chaîne de fast-food qui refuse de protéger ses agricultrices alors qu'elles risquent de se faire agresser sexuellement ou violer dans les champs. Ceci est vrai. S'il vous plaît, relisez cette phrase encore. (...) Nous voulons de la nourriture produite dans la dignité, pas dans la violence. Et sinon, nous attendons un petit garçon", déclare-t-elle. Une annonce étonnante, mais qui a beaucoup plu aux 8,5 millions d'abonnés de la comédienne.

C'est le premier enfant issu du mariage entre Amy Schumer et Chris Fischer. À 37 ans, la sympathique blonde a vécu une grossesse particulièrement pénible, marquée par une hospitalisation il y a quelques semaines, l'obligeant à annuler des dates de sa tournée. "Je souffre d'hyperémèse gravidique et ça ne s'arrange pas. Chanceuse d'être enceinte mais j'en chie !", confiait-elle, précisant qu'elle souffrait de violentes nausées. On lui souhaite d'accoucher rapidement !