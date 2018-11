Amy Schumer enceinte : Sérieusement malade, la star a été hospitalisée

"Je vais bien, le bébé va bien, mais tous ceux qui affirment que le deuxième trimestre est meilleur ne disent pas toute l'histoire, a-t-elle écrit, photo d'elle sur un brancard à l'appui. J'ai été encore plus malade ce trimestre. Je souffre d'hyperémèse gravidique et ça ne s'arrange pas. Chanceuse d'être enceinte mais j'en ch*e ! Tout mon amour aux médecins et infirmières qui prennent soin de moi !"

Aussi malade que Kate Middleton

L'humoriste souffre donc de sévères nausées, le même mal dont a été atteinte une certaine Kate Middleton au cours de ses trois grossesses. Ce n'est pas la première fois qu'Amy Schumer est hospitalisée cette année. En avril dernier, l'actrice du film I Feel Pretty avait été prise en charge pour une sévère infection des reins.