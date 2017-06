Amy Schumer fraîchement célibataire : Elle a déjà retrouvé l'amour !

Amy Schumer va de l'avant depuis sa rupture avec son ex Ben Hanisch, un designer en immobilier qu'elle avait rencontré sur une application de rencontres. La pétillante blonde de 36 ans assistait le 8 juin dernier à la soirée Hilarity for Charity Variety Show, organisée au Wester Hall.

Interviewée par les journalistes du site JustJared, elle en a profité pour évoquer sa vie amoureuse, expliciter un petit peu plus les causes de leur séparation et révéler... qu'elle s'était dégoté un nouveau compagnon !

"Il y a un peu plus d'un mois que l'on s'est séparé. Nous sommes sortis ensemble pendant un an et demi, c'est déjà pas si mal. On sortait souvent avec un autre couple, qui se fréquentait de longue date. On est allé un peu vite côté intimité, parce que je voulais impressionner l'autre fille. Par exemple, une fois je lui ai dit : 'Tu sais comment il m'a réveillée ce matin ? En pétant !', et il s'est doucement tourné vers mois pour me demander si c'était vraiment ce que je voulais. 'Non, non, non et non, je lui ai dis. Cessons le feu. Ne dis rien des choses horribles que je t'ai fait subir'", a-t-elle expliqué avec l'humour qu'on lui connaît.

Visiblement, sortir avec une véritable boute-en-train ne doit pas être simple tous les jours. Qu'on se rassure, quelques semaines plus tard, la star du film Crazy Amy a déjà retrouvé chaussure à son pied. "Je sors avec ce nouveau mec. Il est formidable. C'est le Stephen Hawking du pieu", a-t-elle ajouté sans toutefois révéler l'identité du principal intéressé. L'hilarante humoriste étant souvent très cash sur sa vie privée, elle devrait en dévoiler un peu plus, sans doute dès que sa nouvelle idylle sera devenue un peu plus sérieuse.

Coline Chavaroche