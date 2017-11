Amy Schumer : Le visage et l'identité de son chéri dévoilés !

En mai dernier, Amy Schumer et son compagnon Ben Hanisch ont officialisé leur séparation. La comédienne de 36 ans a rapidement retrouvé l'amour, mais gardait l'identité de son nouveau chéri secret. Un secret trahi par les photos d'un dîner en tête-à-tête, publié sur la toile...

Cette année encore, l'actu amoureuse des stars aura passionné leurs millions de fans ! Ceux d'Amy Schumer sont heureux de découvrir le visage de son nouveau petit ami. L'heureux élu s'appelle Chris Fischer, a 37 ans et serait le frère de l'assistante de l'actrice.

Il exerce les métiers de cuisinier et auteur - son livre de recettes, The Beetlebung Farm Cookbook: A Year of Cooking on Martha's Vineyard, est sorti en 2015 - et est un amateur de chasse et de pêche.