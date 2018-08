Amy Winehouse, réfugiée à Sainte-Lucie : Images inédites de son paradis

Il y a dix ans, Amy Winehouse rencontrait Blake Wood, un photographe américain de 22 ans qu'elle prenait sous son aile. Le jeune artiste s'installe chez la chanteuse avec qui il partage désormais une grande histoire d'amitié. Après la mort d'Amy, le 23 juillet 2011, Wood ne pouvait plus regarder les centaines de photos qu'il a prises d'elle. Le temps a fait son oeuvre et Blake Wood publie aujourd'hui un recueil de "85 photos couleur ou noir et blanc, [qui] retrace la période qu'ils ont passée ensemble, des moments privés immortalisés à Londres, Paris ou Sainte-Lucie". Ce ne sont que des images inédites, nous promet l'éditeur Taschen.

Ces photographies ont été prises durant les deux années durant lesquelles Blake Wood et Amy Winehouse ont été inséparables. Elles retracent surtout le long séjour de l'artiste à Sainte-Lucie en 2009, une parenthèse presque magique dans son existence. Dans cette île des Caraïbes, Amy oublie son mariage raté avec Blake Fielder-civil et ne touche plus aux drogues dures. Les photos de Wood la montrent faisant du cheval, de la méditation et même prendre des cours de trapèze.

Dans Paris Match, en kiosques ce 29 août 2018, Blake Wood raconte : "Sainte-Lucie, c'était une excellente occasion de nous éloigner de toute cette ambiance si négative. Une fois sur l'île, nous avons rapidement adopté un rythme tranquille (...) Je l'aimais comme ça, naturelle. Sous l'effet de la mer et du vent, ses boucles sont réapparues instantanément. Elle ignorait à quel point elle était belle. Je lui répétais sans cesse, mais elle n'était jamais à l'aise avec les compliments." Avec Blake Wood, Amy Winehouse fait du yoga et prend le temps. Elle retrouve goût du grand air et du sport. Certes, elle boit, mais ce n'est rien comparé la drogue qu'elle consommait à Londres. Blake essaye tout de même, quitte à se fâcher avec elle, de limiter sa consommation d'alcool. Seul le père d'Amy viendra troubler cette tranquillité en débarquant sur l'île avec une équipe de télévision.

Ces quatre mois au soleil seront l'un des derniers instants de tranquillité de l'artiste. En 2010, elle retrouve Londres et la pression pour enregistrer un troisième album. Elle fait des siennes devant les photographes. Elle collabore avec Fred Perry et rencontre un nouveau compagnon, Reg Traviss. L'année 2011 commence en Amérique du Sud. Après un concert au Brésil et un autre à Dubaï, elle se lance dans une tournée catastrophique en Europe. La star semble au plus mal. Les toutes dernières photos d'elle, prises mi-juillet, la montre pourtant avec une jolie mine et des joues pleines. Le 23 juillet, elle meurt à son domicile empoisonnée à l'alcool...