Ana Girardot et son chéri Arthur de Villepin : Deux beaux amoureux en maillot

Entre "enfants de", peut-être se comprend-on mieux. D'un côte, nous demandons Ana Girardot, actrice et fille d'Hippolyte Girardot et Isabelle Otero, également comédiens. De l'autre, Arthur Galouzeau de Villepin, businessman et fils de Dominique de Villepin et Marie-Laure Le Guay, 29 ans tous les deux. Voilà plus de deux ans que leur idylle dure...

Sur Instagram, si la belle Ana se fait assez discrète sur sa vie sentimentale, Arthur, lui, ne se cache pas. Et il s'affiche régulièrement auprès de sa belle chérie, comme il l'a fait pour le passage à la nouvelle année. Le beau gosse a publié une photo de lui torse nu, en maillot de bain et sortant d'une eau translucide, aux côtés de sa petite amie, hilare dans son bikini orange. "À 2018, on arrive pour toi", écrit le jeune homme en mentionnant Ana mais également l'une de ses deux soeurs, Victoire de Villepin (l'autre étant Marie).