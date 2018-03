Ana Girardot, gaga de son mec Arthur de Villepin : "C'est l'homme parfait"

Voilà deux ans qu'ils s'affichent ensemble et près de quatre ans qu'ils sont en couple. Inséparables, Ana Girardot et son chéri Arthur de Villepin filent le parfait amour. Elle, la talentueuse et magnifique actrice, fille d'Hippolyte Girardot et d'Isabelle Otero. Lui, Arthur Galouzeau de Villepin, businessman et fils de Dominique de Villepin et de Marie-Laure Le Guay.

S'ils affichent leur amour sur Instagram, le couple reste néanmoins discret, chacun vaquant à ses occupations. En presque quatre années d'idylle, jamais Arthur n'a posé sur un tapis rouge avec sa dulcinée. Et jamais cette dernière ne l'avait évoqué en interview. C'est chose faite au détour d'une leçon de mode accordée à Gala, lorsqu'il lui est demandé si elle suit les conseils de son amoureux. "Oui. Il me pousse à oser des choses un peu plus voyantes, à mettre en valeur ma féminité", assure la comédienne de 29 ans, qui affiche toujours des looks glamour et stylés sur tapis rouge. Et d'ajouter avec amour : "C'est l'homme parfait."

Ana Girardot sera prochainement à l'affiche de Bonhomme, un film de Marion Vernoux avec Nicolas Duvauchelle dans lequel elle reprend un rôle laissé vacant par Sara Forestier (après la fameuse histoire de la gifle).