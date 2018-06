Ana Girardot, Mylène Jampanoï et Audrey Pulvar brillent à la clôture du CEFF

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma indépendant américain comme pour les cinéphiles, le Champs-Élysées Film Festival (CEFF) a refermé sa 7e édition hier soir, mardi 19 juin, au Publicis Cinéma. Au menu, une belle soirée de clôture marquée par la présence de la belle Chloë Grace Moretz. La star américaine s'est retrouvée face à un beau parterre de comédiens français.

Parmi eux, Ana Girardot, ravissante comme à son habitude avant de retrouver ses complices du jury officiel, le président Serge Bozon et ses acolytes Naidra Ayadi, Sébastien Betbeder, Damien Bonnard, Judith Chemla et Pierre Deladonchamps. Le jury des courts métrages, sa présidente Katell Quillévéré comme ses membres Hubert Charuel, Esther Garrel, Arnaud Valois et Christophe Taudière, étaient aussi tous présents.

De nombreuses personnalités étaient de la partie, à l'instar d'Isild Le Besco, Audrey Pulvar (toutes tresses africaines dehors), Lolita Chammah, Natacha Régnier, Hafsia Herzi, une Mylène Jampanoï immanquable en rouge, Reem Kherici, le réalisateur Didier Nion, Jean-Marc Barr, Ornella Fleury ou encore Nathan Silver, Anaïs Tellenne et Zoran Boukherma.

Le palmarès complet du Champs-Élysées Film Festival 2018

Prix du Jury du film américain indépendant : Sollers point – Baltimore de Matt Porterfield (sortie le 29 Aout 2018 par JHR films)

Prix du Jury du film français indépendant : Contes de Juillet de Guillaume Brac (sortie le 25 Juillet 2018 par les films du Losange), ex-aequo avec 68 mon père et les clous de Samuel Bigiaoui

Prix du Public du film américain indépendant : 1985 de Yen Tan

Prix du Public du film français indépendant : La Trajectoire du Homard de Vincent Giovanni et Igor Mendjisky

Prix du Jury Etudiant : 1985 de Yen Tan, avec une Mention spéciale pour Madeline's Madeline de Josephine Decker.

Prix du Jury du court métrage américain : The Shivering Truth de Vernon Chatman et Cat Solen

Prix du Jury du court métrage français : Plus Fort que moi de Hania Ourabah

Prix du Public du court métrage français : You look so good de Marina Ziolkowski

Prix du Public du court métrage américain : Absent de Sudarshan Suresh

Prix France Télévisions du court métrage français : Ordalie de Sacha Barbin

Prix France Télévisions du court métrage américain : Ready for love de Dylan Pasture et Lauren McCune