Ana Girardot : Sexy et en (très) petite tenue pour le magazine "Lui"

Révélée en 2010 dans le film de Fabrice Gobert Simon Werner a disparu..., Ana Girardot a composé une filmographie très éclectique depuis le lancement de sa carrière. En 2012, les spectateurs l'ont retrouvée dans le biopic Cloclo puis dans la comédie tordante Radiostars, avant de la découvrir dans deux thrillers haletants en 2014, Paradise Lost et La prochaine fois je viserai le coeur, avec Guillaume Canet. Cette année, elle sera à l'affiche de la nouvelle comédie dramatique de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie (sortie prévue le 14 juin), avant de donner la réplique à Omar Sy dans Knock (prévu le 18 octobre prochain). Elle vient également de boucler le tournage du long métrage de Marion Vernoux, Bonhomme.

Côté vie privée, la très discrète fille d'Isabel Otero et Hippolyte Girardot partage depuis trois ans la vie d'Arthur de Villepin, fils de l'ancien Premier ministre. Amoureux et complices, en témoignent les nombreuses photos publiées sur Instagram, les tourtereaux partagent leur quotidien entre l'Europe et l'Asie, où vit et travaille Arthur.