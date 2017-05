Anais Camizuli : À peine mariée et déjà critiquée, elle réplique violemment !

Samedi 13 mai, Anaïs Camizuli s'est mariée entourée de ses proches et de ses amis, à l'instar de son BFF Eddy de Secret Story 7. La belle Marseillaise a dit "oui" à Sultan, inconnu du grand public.

Et son choix d'épouser un homme peu de temps après l'avoir rencontré a été largement commenté sur les réseaux sociaux. En légende des photos montrant les coulisses de la cérémonie, de nombreux internautes ont demandé à la starlette si elle ne s'était pas un peu précipitée.

On le devine, ces propos ont agacé la jeune mariée qui s'est emparée de son téléphone pour se connecter à Spnapchat et leur répondre. Expliquant avoir avoir voulu garder son intention de se marier secrète "parce qu'il y a trop de commères", Anaïs Camizuli, cash, a déclaré : "Pour les mauvaises langues, à La Villa [la 2e édition de La Villa des coeurs brisés, NDLR], je n'étais pas en couple. Ça fait dix mois maintenant que je suis avec mon mari."

Moins d'un an après être tombée amoureuse, la belle brune a donc dit "oui". "Y en a beaucoup qui disent dans les commentaires que c'est allé trop vite. Je me suis mariée, je vous emmerde ! Je me suis mis en couple le 10 juillet 2016, donc c'était après La Villa", a-t-elle poursuivi.

Voilà qui est clair !