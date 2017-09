Anaïs Camizuli accusée de racisme : Son violent coup de gueule !

Anaïs Camizuli ne pensait pas que l'une des ses photos ferait aussi vivement réagir ses abonnés. Actuellement en vacances à l'île Maurice avec son mari Sultan, la gagnante de Secret Story 7 a dévoilé de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. Ses fans l'ont par exemple découverte en maillot de bain à la plage ou en train de faire la fête sur un bateau.

Si ses fans se sont délectés de ces photos, ils ont moins apprécié celle où Anaïs Camizuli pose avec un petit enfant noir de peau. La raison ? Elle l'a légendé : "Rencontre incroyable avec mon petit Kirikou." Tous l'ont donc inondée de commentaires négatifs et l'ont notamment qualifiée de "raciste". Des critiques qui ne sont pas passées !

La meilleure amie d'Eddy Flow s'est donc saisie de son compte Snapchat afin de pousser un gros coup de gueule. "Vous osez me dire que je suis raciste parce que j'ai dit Kirikou. Je vous rappelle que mon mari n'est pas blanc et la moitié de ma famille non plus. Ne me parlez pas de racisme, vous êtes la moitié à voter Le Pen", s'est-elle indignée. Et d'ajouter : "Foutez-moi le camp de là. Respectez toutes les religions et après vous pourrez l'ouvrir."

Le message est passé !