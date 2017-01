Anaïs Camizuli blasée par la télé-réalité : "Heureusement que j'arrête !"

Anaïs Camizuli (28 ans) semble lassée par l'univers de la télé-réalité et les critiques sur les réseaux sociaux qui en résultent. La gagnante de Secret Story 7 passée par Les Anges 6 et 7, Les Vacances des Anges (NRJ12) et plus récemment La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) vient de pousser un nouveau coup de gueule sur son compte Twitter.

Constamment critiquée à cause de son comportement sans concession avec la jolie Martika dans La Villa des coeurs brisés 2 (il faut dire que cette dernière était très attirée par son petit ami Anthony), Anaïs Camizuli en a assez d'être incomprise. Selon elle, ceux qui la critiquent ne savent pas ce qui s'est vraiment passé. "Mais fermez-la un peu ! Vous savez pas tout ce qui se passe derrière les caméras ! Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas ! Quand je vais lâcher certaines bombes, on verra qui sont les méchants, les hypocrites et les séquences girl/man ! Heureusement que j'arrête ce milieu de trous du cul !! Ça fait les victimes et derrière les caméras, ça rigole...", a-t-elle exprimé sans prendre de gants.

Interrogée il y a quelques semaines par nos confrères de Purebreak.com à l'occasion de la promotion du programme, Anaïs Camizuli n'avait déjà pas caché son ras-le-bol de la télé-réalité. "Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, je laisse ma place aux autres", avait-elle lancé. Et de poursuivre : "Si on me fait une proposition qui m'intéresse, pourquoi pas ! Mais sinon j'arrête. Une émission comme Moundir et les apprentis aventuriers, pourquoi pas parce que c'est autre chose, je trouve. Mais sinon, tout ce qui est dans le style des Anges et tout ça, c'est fini."

Au-delà de la télé-réalité, Anaïs Camizuli avait également fait savoir que si elle était amenée à fonder une famille, elle arrêterait aussitôt de s'épancher sur Twitter, Snapchat ou Instagram. "Si demain je décide de construire une famille, j'arrêterai tous les réseaux sociaux. Je ne veux pas mêler ma vie privée à ma vie professionnelle. C'est impossible !", statuait-elle.