Anaïs Camizuli critiquée pour sa réconciliation avec Sultan: "C'est de la m*rde"

Anaïs Camizuli est de nouveau la plus heureuse des femmes. Un mois après avoir annoncé sa séparation avec son mari Sultan, la gagnante de Secret Story 7 (TF1, en 2013) a révélé dimanche 5 août 2018 s'être réconciliée avec lui.

"God's Plan. Un amour sans Faille n'existe pas... Happy birthday to you my Love. On ne sépare pas l'inséparable... Je t'aime ++++", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle embrasse tendrement son époux sur la joue. Une réconciliation qui n'a pas plu à tout le monde. Si certains internautes ont fait part de leur joie, d'autres n'ont pas compris ce revirement de situation. "Ridicule. On dirait deux adolescents attardés qui étalent leur vie au grand jour et qui annoncent leur divorce à la France entière... pour finir par retourner ensemble... et en public. Stay tuned. À la prochaine rupture ce sera le grand déballage... Encore", a-t-on notamment pu lire.

Des critiques auxquelles Anaïs a rapidement répondu sur Snapchat. Après avoir remercié ses fans de leur soutien, la meilleure amie d'Eddy a déclaré : "Ce qui me fait sourire un peu (...), c'est qu'il y a beaucoup de filles mariées et mamans qui se permettent de juger mon couple. Je vous souhaite de tout mon coeur de ne jamais avoir à vivre la période que j'ai vécue dans notre mariage. Mais ne jugez pas quand vous ne savez pas ce qu'il se passe. Pensez à vous, préoccupez-vous de votre mari et vos enfants. (...) Avec mon mari ça s'est arrangé, on est très heureux. Nous ne sommes pas du tout à la recherche de buzz. Vous me connaissez, ce n'est pas du tout mon style. (...) Sachez une chose, c'est que les mauvais commentaires, je vais les supprimer parce que c'est de la merde."

Je ne dors pas

Pour rappel, Anaïs Camizuli et Sultan se sont mariés en mai 2017 et se sont toujours affichés complices sur les réseaux sociaux. C'était donc le choc pour leurs fans quand ils avaient annoncé leur rupture. "Triste... Une page qui se tourne. Je vous annonce aujourd'hui la fin d'une histoire, à laquelle j'ai cru durant ces deux dernières années... Soultoine et moi avons divorcé, nous nous sommes séparés d'un commun accord, nous reprenons nos vies à présent, chacun de notre côté. L'amour ne fait pas tout, nous avons préféré nous séparer avant qu'un enfant n'ait à en souffrir. Je vous prierai de respecter notre décision, déjà bien difficile à vivre", a écrit Anaïs Camizuli le 4 juillet dernier sur Instagram.

Et, si elle apparaissait toujours aussi souriante sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate de télé-réalité a admis avoir le coeur brisé et souffrir énormément : "Je ne dors pas (...) Si je dors deux ou trois heures par nuit, c'est déjà bien. Après, je pense qu'avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps dans ma vie, cela a été un peu compliqué. Il faut que j'arrête de me cacher. Je souffre énormément du manque de mon mari, je pense que c'est ce qui fait que je ne dors pas bien. Honnêtement les amis, si vous avez la chance de sauver votre couple, faites-le. Mon mari, je l'aime et il me manque. Je n'ai aucune honte à le dire."