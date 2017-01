Anaïs Camizuli défendue par sa soeur après sa rupture avec Anthony !

Anaïs Camizuli est de nouveau un coeur à prendre dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1).

Depuis quelque temps, l'ancienne candidate de Secret Story doute de sa relation avec Anthony, de cinq ans son cadet. Elle juge leurs caractères non compatibles et craint que leur différence d'âge ne leur mettent des barrières dans le futur. Ainsi, lors de l'épisode du 10 janvier 2017, Anaïs (28 ans) a fait part de ses angoisses en salle d'interview : "Je n'ai pas encore le courage ni les épaules pour le rendre heureux (...). Au plus la fin de l'aventure approche, au plus j'angoisse (...). Il ne mérite pas quelqu'un comme moi, quelqu'un qui ne sait pas où elle en est, quelqu'un qui va le faire souffrir."

Après quoi, la meilleure amie d'Eddy a pris la décision de mettre un terme à leur relation. Une rupture qui a mis en émoi les téléspectateurs. Nombreux sont donc les internautes qui ont reproché à Anaïs de ne pas avoir laissé sa chance à Anthony. Si la principale intéressée n'a pas souhaité se défendre, sa soeur Manon s'en est chargée : "La critique est facile, qu'elle fasse les bons ou les mauvais choix, vous trouverez toujours quelque chose à dire. Le plus important, c'est d'être heureux, ils ne l'étaient pas ensemble. Pas besoin d'être aussi mauvais. Laissez les gens écouter leur coeur. Ceci est de la télé, ce sont des humains et pas des jouets donc ils ont eux aussi droit de faire ce qu'il ont envie", a-t-elle posté.

De quoi clouer le bec aux détracteurs de la belle Marseillaise.