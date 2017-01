Anaïs Camizuli : Des regrets concernant sa guerre avec Martika !

Les relations étaient plus que tendues entre Anaïs Camizuli et Martika lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1).

Dès son arrivée, Martika a fait savoir qu'elle était très intéressée par Anthony Matéo. Petit souci, ce dernier était en couple avec l'ex-candidate de Secret Story. Cela n'a pas empêché l'ancienne prétendante de Paul dans Le Bachelor de flirter légèrement avec le jeune homme. Un petit jeu qui n'a pas échappé à Anaïs.

Ainsi, la Marseillaise l'a mise en garde à plusieurs reprises. Voyant que la situation n'évoluait pas, Anaïs a bien failli en venir aux mains avec sa rivale. Elle a heureusement été stoppée par ses camarades et a finalement pris la décision de ne tout simplement plus lui adresser la parole. Un comportement critiqué par certains internautes.

La meilleure amie d'Eddy a donc fait une mise au point par le biais de son compte Twitter ce jeudi 5 janvier 2017. "Alors oui, je passe pour la méchante avec Martika, c'est vrai... mais vous ne voyez et n'entendez pas tout ce qu'elle a pu dire ou faire...", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et d'admettre qu'elle a quelques regrets : "Mais en vrai, ça me fait de la peine parce qu'elle est comme elle est, mais c'est quelqu'un de gentil vraiment ! Mais elle et moi en tournage, c'est pas possible, elle le sait... Mais avec le recul, j'aurais dû prendre sur moi."

Des propos qui toucheront, à coup sûr, Martika.