Anaïs Camizuli divorcée de Sultan après un an de mariage : "La vie continue..."

Mercredi 4 juillet 2017, Anaïs Camizuli, la grande gagnante de Secret Story 6, annonçait sa séparation de son mari Sultan après un an de mariage. Questionnée par ses fans à propos de cette rupture inattendue, la jolie Marseillaise a accepté d'en dire plus sur son compte Snapchat dans la foulée...

"Moi ça va. C'est la vie, a-t-elle commencé en rassurant tout le monde. Je ne vous donnerai pas les raisons pour lesquelles on a décidé de se séparer, ça ne regarde que nous. Maintenant je voulais vous remercier pour tous vos messages. (...) Je vous demande de respecter le choix qu'on a fait. Dans le contexte dans lequel j'ai écrit, je parle d'enfant mais non je ne suis pas enceinte, je ne l'ai jamais été, (...) on n'avait pas envie de faire souffrir un enfant si on se séparait plus tard, tout simplement. (...) Dans la vie, il faut faire des choix, la vie continue. Je vais continuer mes snaps ! (...) Merci encore pour votre soutien."

Plus tôt dans la journée, c'est sur Instagram qu'Anaïs Camizuli faisait la grande annonce à ses abonnés Instagram. "Triste... Une page qui se tourne. Je vous annonce aujourd'hui la fin d'une histoire, à laquelle j'ai cru durant ces deux dernières années... Soultoine et moi avons divorcé, nous nous sommes séparés d'un commun accord, nous reprenons nos vies à présent, chacun de notre côté. L'amour ne fait pas tout, nous avons préféré nous séparer avant qu'un enfant n'ait à en souffrir. Je vous prierai de respecter notre décision, déjà bien difficile à vivre", écrivait-elle. Un mois et demi plus tôt, elle postait pourtant à l'occasion de ses noces de coton : "Mon amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d'années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie ... Je t'aime." Les temps changent...

Pour rappel, Anaïs Camizuli et Sultan filaient le parfait amour depuis juillet 2016 et s'étaient dit oui le 13 mai 2017.