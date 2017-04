Anaïs Camizuli en froid avec Eddy ? Son coup de gueule !

A l'instar de Caroline Receveur, M. Pokora ou encore Nabilla Benattia, Anaïs Camizuli a pris la décision de se faire enlever certains de ses tatouages, sept pour être plus précis. C'est sur Snapchat que la gagnante de Secret Story 7 avait annoncé la nouvelle à ses abonnés il y a quelques jours. L'occasion de découvrir qu'elle a fait enlever son tattoo commun avec Eddy, une flèche située au niveau du pouce.

Il n'en fallait pas plus pour que l'équipe du Mad Mag (NRJ12) suppose que le torchon brûlait entre les deux candidats de télé-réalité. Une situation qui a fortement agacé Anaïs Camizuli. La jeune femme - récemment vue dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) - s'est donc emparée de son compte Twitter afin de faire une petite mise au point : "Vous ne savez plus quoi inventer c'est dingue !!! Vous lancez des rumeurs comme ça au calme ?! Je vais me répéter encore et encore NOUS SOMMES MEILLEURS AMIS donc nous ne sommes pas en froid. Merci."

De quoi rassurer leurs fidèles fans qui ont vu leur belle amitié naître dans la Maison des Secrets de la saison 7.