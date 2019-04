Anaïs Camizuli enceinte : Des nuits déjà difficiles, elle raconte

Après avoir officialisé la nouvelle, Anaïs Camizuli s'était confiée sur ses premiers mois de grossesse "assez difficiles". "J'ai eu tous les symptômes, que ce soit les vomissements, les nausées. Il y a eu la fatigue aussi, je dormais 20h/24h. C'était dur pour moi de le cacher, de dire que j'allais bien alors que j'étais épuisée", avait-elle notamment raconté. Après quoi, elle avait révélé attendre une petite fille.

Fin mars, la Marseillaise de 31 ans poussait un coup de gueule contre les personnes qui lui reprochaient de trop parler de sa grossesse : "Prenez sur vous les biatch, encore quatre mois. J'ai une vie saine, je suis mariée, je vais être maman si dieu le veut (...). Alors oui, pour vous, il n'y a rien de folichon mais, c'est ma vie à moi. (...) En ce qui concerne ma grossesse, c'est le plus merveilleux moment de toute ma vie alors, si j'ai envie d'en parler H24, je le ferai. Si vous n'êtes pas contentes, inscrivez-vous sur des sites de rencontres et trouvez-vous des mecs qui vous occupent. Sinon, ne me suivez pas et allez regarder le quotidien de certaines personnes à poil, ivres, droguées, trompées et j'en passe. (...) Mais lâchez-moi la grappe."