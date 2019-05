Anaïs Camizuli enceinte : détails sur sa première grossesse compliquée

Enceinte de 7 mois, Anaïs Camizuli ne cache pas que ce n'est pas simple tous les jours. La gagnante de Secret Story 7 est notamment très fatiguée comme elle l'a confié sur Snapchat, ce samedi 11 mai 2019.

La femme de Sultan a beaucoup de mal à dormir la nuit : "Un peu KO. J'ai dû m'endormir à 7h du matin à cause des remontées acides. J'ai souffert. Merci à toutes pour vos conseils et vos astuces. J'espère que ça va me passer parce que dormir trois heures par nuit, c'est un peu compliqué. (...) Sincèrement, je suis KO. (....) J'aimerais trop dormir, mais je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le sommeil. Entre mes insomnies et les remontées acides, ça commence à être très dur pour moi."

Anaïs Camizuli a ensuite raconté que sa fille bougeait beaucoup la nuit, ce qui ne l'aidait pas non plus à trouver le sommeil. "Mais ce n'est pas grave, ça ne reste quand même que du bonheur", a conclu la Marseillaise de 31 ans. Hier, ce sont ses kilos de grossesse que l'ancienne candidate de TF1 évoquait à ses abonnés.

"Photo prise une semaine avant de tomber enceinte... Où est mon Jeans Taille 34 ?! +10 kg d'amour", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut découvrir sa silhouette fine avant de tomber enceinte. Elle a également adressé une belle déclaration d'amitié à son meilleur ami Eddy, qu'elle avait rencontré dans Secret Story. "Il y a six ans quand je t'ai dit pour la première fois que je t'aimais comme mon petit frère, je ne me suis pas trompée... Six ans après on est toujours là, main dans la main, à partager nos bonheurs, nos tristesses, nos rires et nos pleurs ... Hâte de raconter notre histoire à ma fille. Je t'aime", a-t-elle écrit.