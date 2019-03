Anaïs Camizuli enceinte et critiquée : Sa réponse cash aux "biatch"

Rappelons qu'Anaïs Camizuli et son mari accueilleront prochainement une petite fille. Sur Snapchat, l'ancienne candidate de télé-réalité n'a pas caché que les trois premiers mois de grossesse n'ont pas été faciles : "J'ai eu tous les symptômes, que ce soit les vomissements, les nausées. Il y a eu la fatigue aussi, je dormais 20h/24h. C'était dur pour moi de le cacher, de dire que j'allais bien alors que j'étais épuisée." Début février, elle a révélé avoir pris trois kilos et qu'elle ne se sentait pas vraiment bien dans sa peau : "Les filles, petite question, je suis à +3 kg et je trouve que j'ai le visage hyper boursouflé c'est normal ?! Alors les cernes, le teint gris c'est dû à la fatigue je pense mais je n'arrive plus à me regarder dans un miroir !" Et de poursuivre : "J'ai supprimé la photo précédente justement parce que je ne m'aimais pas dessus. Je suis indécise et pas que sur les photos. C'est quand même que du bonheur."