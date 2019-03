Anaïs Camizuli enceinte : Le sexe de son bébé dévoilé !

Depuis sa victoire dans Secret Story 7 (TF1) en 2013, la belle Anaïs Camizuli a fait du chemin. Mariée à son chéri Sultan, la candidate de télé-réalité a annoncé en janvier dernier être enceinte de son premier enfant. Trois mois plus tard, ce mercredi 13 mars 2019, la future maman révèle le sexe de son bébé.

C'est en photo, sur Instagram, qu'Anaïs Camizuli a fait l'annonce. Avec son époux Sultan, la jeune femme attend... une petite fille ! Une photo du couple lâchant des ballons roses ne laisse plus aucun doute. "It's a GIRL. Ma fille, mon mari, toute ma vie... Happy Birthday to me", écrit la future maman en légende de ce cliché. Un joli post qui tombe le jour de son anniversaire. La grande copine d'Eddy dans Les Anges (NRJ12) célèbre aujourd'hui ses 31 ans.