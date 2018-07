Anaïs Camizuli : Fraîchement divorcée, elle annonce la nouvelle choc !

Anaïs Camizuli a surpris tous les internautes ce mercredi 4 juillet 2018. La candidate de télé-réalité a annoncé à ses abonnés Instagram son divorce de son mari Sultan, un an seulement après s'être unie avec lui. Une nouvelle d'autant plus surprenante que, le 18 mai dernier, elle postait un tendre message à l'occasion de leurs noces de coton. "Mon amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d'années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie ... Je t'aime", écrivait-elle, encore folle amoureuse.

Pourtant c'est bel et bien terminé avec Sultan. La grande gagnante de Secret Story 7 a révélé leur triste décision sur ses réseaux sociaux : "Triste... Une page qui se tourne. Je vous annonce aujourd'hui la fin d'une histoire, à laquelle j'ai cru durant ces deux dernières années... Soultoine et moi avons divorcé, nous nous sommes séparés d'un commun accord, nous reprenons nos vies à présent, chacun de notre côté. L'amour ne fait pas tout, nous avons préféré nous séparer avant qu'un enfant n'ait à en souffrir. Je vous prierai de respecter notre décision, déjà bien difficile à vivre", a-t-elle confié le coeur lourd visiblement en légende d'une photo du couple très complices. Elle n'a cependant pas souhaité en dire plus sur les raisons de leur séparation.

Pour rappel, Anaïs Camizuli et Sultan filaient le parfait amour depuis juillet 2016. Ils s'étaient dit oui le 13 mai 2017 avant de finalement se quitter. Décidément, les ruptures s'enchaînent dans le milieu de la télé-réalité puisque Émilie Fiorelli annonçait récemment sa rupture avec le footballeur M'Baye Niang. Le couple venait d'accueillir une petite fille, Louna, née en avril dernier.