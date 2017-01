Anaïs Camizuli harcelée après son clash avec Martika : Son coup de gueule !

Séquence explosive au cours de l'épisode de La Villa des coeurs brisés 2 diffusé jeudi 26 janvier 2017, sur NT1.

Lors d'une sortie à la plage, Jazz a entendu Nathalie et Martika s'en prendre à son couple avec Orlando. Selon les deux candidates, le jeune homme ne peut pas dire que sa petite amie est la femme de sa vie au bout d'une semaine. Des déclarations qui ont mis l'ex-candidate de Qui veut épouser mon fils ? hors d'elle. Et elle n'était pas au bout de ses peines.

Peu de temps après, Tony (prétendant de Martika) lui a reproché de ne pas être sincère avec son homme. Jazz a donc attendu que ses amis Vincent Queijo, Anaïs Camizuli et Eddy reviennent à la villa pour régler ses comptes. Après leur avoir rapporté ce qu'il s'était passé, tous ont pris sa défense d'une façon assez violente. La Marseillaise a part exemple failli en venir aux mains avec Martika, une séquence qui a choqué de nombreux internautes.

Ces dernières heures, Anaïs Camizuli a donc reçu de nombreux messages de haine. Pas du genre à se laisser faire, l'ancienne candidate de Secret Story s'est saisie de son compte Twitter pour faire une mise au point. "Je ne suis pas fière du comportement que j'ai pu avoir à chaque fois et ce n'est pas un exemple. Le tournage a presque 1 an meme si c'est diffusé que maintenant.", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Après quoi, Anaïs a une fois de plus fait part de sa lassitude concernant le milieu de la télé-réalité : "Ce milieu là n'est plus pour moi, vous m'avez assez supportée et moi de même . C'est un milieu qui rend fou. J'ai eu ma dose et je laisse ma place de bon coeur. Maintenant j'ai ma vie, je suis épanouie. Désolé pour les moments 'choquants' mais en tournage, sur le moment on ne voit pas les choses d'un oeil extérieur. Sur ce, continuez à m'harceler si cela vous détend la nouille... moi je continue ma route... bisoussss."

Tout est dit !

Dans la conversation, ces derniers apprennent que Tony, le prétendant de Martika, a aussi jugé Orlando et Jazz. Une révélation qui fait littéralement péter un câble à Vincent : "toi tu es qui pour les juger ?" Les deux foufouna prennent ensuite la défense de l'ex-candidate de Qui veut épouser mon fils ?, ce qui déclenche une véritable guerre dans la villa.

Martika est prête à en venir aux mains avec eux, Nathalie et les autres coeurs brisés sont obligés de s'interposer. Une fois la tension redescendue, la petite amie de Julien Guirado prend la décision de faire ses valises et de quitter l'aventure, définitivement ? Pas vraiment puisque sur le site de TF1, on apprend qu'elle est seulement partie rejoindre Tony dans la maison des amis