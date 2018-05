Anaïs Camizuli heureuse : Ce que son mari a changé à sa vie !

En 2016, Anaïs Camizuli recherchait l'amour dans l'émission La Villa des coeurs brisés 2 après plusieurs ruptures difficiles. La gagnante de Secret Story 7 avait donc suivi les conseils de la Love Coach, Lucie, mais en vain. C'est seulement quelques mois après sa participation à l'émission de TFX (anciennement NT1) que la jeune femme de 30 ans a enfin trouvé l'homme de sa vie, Sultan. Anaïs Camizuli avait d'ailleurs surpris ses fans en postant sur son compte Instagram les photos de son mariage, qui s'était tenu le 13 mai 2017.

Plus amoureuse que jamais, Anaïs Camizuli est revenue sur ce moment magique qui a marqué sa vie. Elle n'a pas hésité à faire une belle déclaration d'amour à Sultan à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage sur Instagram le 13 mai 2018 : "Il y a 1 an, nous nous sommes dit OUI devant Dieu... Si on m'avait dit il y a dix ans que j'allais me marier avec toi (mon poto sans jamais aucune ambiguïté), je n'y aurais jamais cru. Et un soir de juillet ce coup de coeur inattendu a permis que notre histoire commence. Tu savais que j'avais énormément souffert et tu as su me redonner goût en l'amour. Tu m'as appris à redonner confiance à un homme, à m'accepter telle que j'étais et j'en passe. Tout est écrit dans une vie et si j'avais su que c'est toi que j'allais épouser à 29 ans j'aurais dormi jusque-là pour ne jamais souffrir et être simplement heureuse à tes côtés. Mon amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d'années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie ... Je t'aime ? #13Mai2017."