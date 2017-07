Anaïs Camizuli, jeune mariée heureuse, en couple depuis un an avec son mari !

Anaïs Camizuli (29 ans) est très heureuse. Il y a pile un an, la grande gagnante de Secret Story 7 (TF1) rencontrait Sultan, celui qui allait devenir son mari le 13 mai 2017. Sur Instagram, la jeune femme a célébré cet anniversaire en postant pour la toute première fois une photo d'elle et son homme... mais de dos. "Un an. My love. Ma life. Bonheur <3", a-t-elle simplement commenté ce 12 juillet, avant de recevoir des dizaines de milliers de likes.

Bien entendu, certains fans de la starlette de télé-réalité ont une nouvelle fois manifesté leur stupéfaction devant la rapidité avec laquelle le couple a convolé en justes noces. "Un an et elle s'est déjà mariée ? La bêtise humaine", "Elle s'est mariée ça faisait même pas un an qu'ils étaient ensemble. Elle avait trop d'argent elle savait pas quoi en faire ?", "Elle a fait une connerie en se mariant au bout de si peu, on verra si dans six mois ils filent encore le parfait amour", pouvait-on lire dans les commentaires.

Aux dernières nouvelles, la gagnante de SS7 envisageait de partir vivre prochainement aux États-Unis avec son amoureux afin de démarrer une nouvelle vie loin de l'Hexagone. A en croire leurs dernières photos postées sur Instagram, les tourtereaux profitent du Sud de la France avant d'embarquer pour ce grand voyage en septembre.