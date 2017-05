Anaïs Camizuli mariée : La starlette s'installe à Miami !

Anaïs Camizuli (29 ans) vient de faire une annonce sur son compte Snapchat très suivi. Aujourd'hui mariée avec un certain Sultan, la gagnante de Secret Story 7 (TF1) envisage désormais de partir vivre aux États-Unis avec son amoureux afin de démarrer une nouvelle vie loin de l'Hexagone.

Pour annoncer la nouvelle à ses milliers d'abonnés, la meilleure amie d'Eddy a utilisé l'application (payante) divinatoire Miss Bongo dont elle a publié le résultat reçu par SMS via des captures d'écran. Oui, c'est donc par le biais d'un énième placement de produit qu'Anaïs a mis ses admirateurs au courant de ses intentions.

"Miss Bongo sait qu'Anaïs a des projets plein la tête avec son mari. Oui, ça ne fait pas bizarre qu'à toi de le dire mais à Miss Bingo aussi. Bref, donc les amoureux ont des projets et notamment un qui ne réjouit pas vraiment sa soeur de qui elle est si proche... En même temps, annoncer un prochain déménagement à Miami prévu pour septembre, c'est rare que la maman et la soeur le prennent bien. Miss Bongo gardera tout de même un oeil sur toi", pouvait-on lire dans un premier SMS reçu par Anaïs.

Et dans un second, on pouvait découvrir : "Miss Bongo sait qu'Anaïs réserve une belle surprise à ses followers. Bientôt, ils auront la chance d'auditionner pour faire partie d'un de tes projets, avec toi et trois de tes amis. Alors cette fois-ci, Miss Bongo ne va pas tout dire parce qu'elle sait à quel point tu tiens à ce que ce soit secret pour l'instant. Tu te chargeras de tout révéler d'ici peu."

Bref, toute une mise en scène pour annoncer le déménagement d'Anaïs aux États-Unis, tout comme Shanna Kress avant elle, un projet également annoncé par notre Nabilla nationale.