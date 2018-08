Anaïs Camizuli réconciliée avec son mari Sultan : Le baiser qui agite la Toile

Il y a un mois, Anaïs Camizuli annonçait son divorce avec son mari Sultan. Si la nouvelle a été un choc pour de nombreux internautes, la gagnante de Secret Story 7 s'est finalement réconciliée avec ce dernier le 5 août 2018. "On ne sépare pas l'inséparable... Je t'aime ++++", avait-elle alors déclaré sur Instagram. Malheureusement, ce retour de flamme n'a été au goût de tout le monde. Entre critiques et moqueries, la belle brune a tenu à faire taire les mauvaises langues en dévoilant une nouvelle photo.

C'est ce mardi 7 août 2018 qu'Anaïs Camizuli s'est emparée de son compte Instagram pour partager une image de son couple. Plus amoureux que jamais, les deux tourtereaux s'embrassaient langoureusement dans une piscine sous une grotte. La jeune femme de 30 ans légendait la photo d'un "mine" ("le mien", en français) et d'un petit coeur bleu. Grâce à cette dernière, Anaïs Camizuli a mis les points sur les i sur sa vie privée.

En quelques minutes, le post est devenu viral et a beaucoup fait réagir les internautes. Les fans d'Anaïs Camizuli ont été charmés et se sont montrés heureux pour la star de la télé-réalité. "Trop beau couple de te voir heureuse trop bien que du bonheur", pouvait-on lire dans les commentaires. De notre côté aussi, on ne lui souhaite que du bonheur avec Sultan.