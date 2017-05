Anaïs Camizuli (Secret Story 7) mariée à Sultan : Sa famille et Eddy aux anges !

C'est un événement heureux que l'on n'avait pas vu venir.

Samedi 13 mai 2017, Anaïs Camizuli, que la France entière a connue grâce à Secret Story 7 sur TF1, s'est mariée avec son petit ami Sultan.

Si cette révélation a d'abord surpris le grand public, c'est parce que la jeune femme de 29 ans ne semblait pas être en couple depuis très longtemps... Il y a quelques mois, les téléspectateurs de NT1 pouvaient par exemple suivre ses aventures sentimentales dans la 2e édition de La Villa des coeurs brisés. Ce n'est qu'en mars dernier, lors d'un séjour idyllique à Bali, que la Marseillaise indiquait par le biais de ses photos de vacances empreintes de mystère avoir quelqu'un dans sa vie.

Bref, si Anaïs Camizuli souhaite désormais garder sa vie privée la plus privée possible... la jeune femme a tout de même posté sur Instagram une série de photos d'elle en robe de mariée ce week-end. "A&S ... 13 Mai 2017 le plus beau jour de ma Vie. Je t'aime mon Mari", a-t-elle écrit en légende de l'une d'elles.

Grâce à d'autres clichés publiés dans la foulée, on a pu découvrir que son BFF Eddy était invité à la noce et que sa charmante (et très complice !) soeur Manon était aux premières loges pour assister au bonheur de la star de la famille.

Une journée inoubliable...