Anaïs Camizuli : Son identité usurpée, elle met les choses au clair !

Anaïs Camizuli n'est pas contente du tout. Pour se faire entendre, la gagnante de Secret Story 7 a poussé un gros coup de g***** sur Snapchat. La raison ? Son identité a été usurpée !

Celle qui a beaucoup fait parler d'elle récemment en dévoilant le résultat de ses récentes séances de détatouage a demandé à ses followers de lui venir en aide. "Je demande de signaler le compte 'Anais Camizuli bien-être' et comme par hasard, trois minutes après, mon compte Facebook est piraté. Ce n'est pas grave j'en ai fait un autre. Par contre, je ne vais rien lâcher. Merci de m'aider à le signaler", a-t-elle déclaré sur le réseau social.

Choquée de voir son image être ainsi utilisée, la participante à La Villa des coeurs brisés 2 a tenu à mettre en garde ses fans. "Je ne travaille pas pour eux, plus pour eux. Et ils se permettent de continuer à publier sous mon nom pour vous faire croire que c'est moi qui publie alors que pas du tout. J'ai été sympa, j'ai attendu un mois. Ce n'est pas faute de leur avoir demandé d'effacer leur Instagram et leur Facebook.. Ils ne le font pas donc on va employer les grands moyens", a-t-elle poursuivi.

Ce n'est visiblement pas la première fois qu'Anaïs Camizuli voit son identité être usurpée. Toujours sur Snapchat, elle a donc précisé que ce n'est pas non plus elle qui vend des i-Phone... A bon entendeur...