Anaïs Camizuli "violente", harcèlement, menaces de mort... Martika balance !

Après Anaïs Camizuli, c'était au tour de Martika de livrer sa version des faits.

Lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 2, les deux candidates se sont disputées à plusieurs reprises. Mais leur altercation survenue lors de la dernière semaine a été particulièrement violente. Comme on a pu le voir dans une vidéo non censurée dévoilée par NT1 (puis supprimée), Anaïs n'a pas hésité à donner un coup de pied dans le ventre de Martika.

Si l'ex-candidate de Secret Story a accablé la production pour avoir diffusé de telles images, sa rivale a confié lors de son interview pour TV Mag qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même : "C'est ridicule. Ce n'est pas la production qui lui a demandé de m'affubler du nom de Maïtika tout au long du tournage, ce n'est pas la production qui lui a demandé d'être aussi brusque avec moi et d'aller jusqu'à me mettre un coup de pied dans le ventre."

Martika a ensuite assuré que "beaucoup de choses n'ont pas été montrées" : "Cela a été très loin. J'ai aussi reçu des menaces de mort de la part de Jazz. On m'a insultée très durement ainsi que ma famille. C'était un véritable harcèlement et personne n'était obligé d'en arriver là." La petite amie de Julien Guirado a donc eu beaucoup de mal à visionner les épisodes dans lesquels elle se trouvait au coeur des disputes et a admis avoir pensé à quitter le tournage. Toutefois, l'a production l'en aurait dissuadée.

Elle n'aurait en revanche pas songé une seule seconde à exclure Anaïs du programme : "Elle était la chouchoute de la production qui faisait tout pour la garder jusqu'au bout, quoi qu'elle fasse... Elle n'avait pas attendu La Villa des coeurs brisés pour être violente, elle l'avait été dans tous les programmes où elle était passée. Elle est comme ça."

Si Martika est loin d'être rancunière, elle regrette le comportement de la Marseillaise et dément être en bons termes avec elle comme cela a été dit : "Elle est venue me reparler dernièrement pour savoir si j'allais porter plainte contre elle. Ce n'est pas mon intention de rentrer dans ce type de procédures (...). Mais c'est délicat de digérer ce qui s'est passé là-bas. On aurait pu très bien s'entendre mais aujourd'hui, je suis très déçue."

Pour l'heure, Anaïs n'a pas encore réagi. Mais si réponse il y a, on imagine qu'elle sera piquante !