Anaïs Chevalier : À l'hôpital et en colère après s'être fait rouler dessus

La peur, c'est bien connu, n'évite pas le danger. Elle n'a effectivement pas évité à Anaïs Chevalier de se faire percuter mardi par une voiture lors d'une sortie d'entraînement.

La biathlète française de 24 ans, vice-championne du monde en 2016 (relais) et 2017 (relais mixte), a dû passer la nuit à l'hôpital de Draguignan (Var) et a révélé sa douloureuse mésaventure via sa page Facebook, publiant dans les premières heures de ce mercredi 24 mai 2017 une photo la montrant le bras en écharpe : "J'agrandis la liste qui me faisait tellement peur depuis la reprise de l'entraînement... Je suis en colère, automobilistes, nous sommes à poil quand on fait du vélo !! Merci de ne pas jouer avec nos vies. J'ai de la chance de m'en sortir avec 'seulement' une fracture de la clavicule et une grosse frayeur. Retour prématuré de stage donc, et immobilisation pour un petit moment", a-t-elle écrit.

Le véhicule a roulé sur la roue arrière de son vélo

Le site de L'Équipe indique que l'Iséroise a été heurtée "alors qu'elle se dirigeait à vélo vers Antibes, où l'équipe de France est réunie pour son premier stage de préparation", et devra observer trois semaines de repos. Le quotidien régional Le Dauphiné Libéré précise pour sa part que la médaillée de bronze (sprint) des derniers Mondiaux "se trouvait en dernière position lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule en approchant de Draguignan" : "Le véhicule a roulé sur la roue arrière de son vélo. Au regard des circonstances, on se dit qu'elle s'en tire bien. Cela aurait pu être bien plus grave", témoigne Julien Robert, responsable de l'équipe de France dames de biathlon, joint par téléphone par le journal grenoblois.

La peur et la colère d'Anaïs Chevalier sont bien compréhensibles, alors que les accidents impliquant des sportifs de haut niveau à vélo et des automobilistes se multiplient. Si Simon Fourcade avait lui aussi eu une frayeur lors d'un entraînement sur route il y a deux ans, ces derniers mois ont été malheureusement riches en incidents, comme l'affaire Yoann Offredo ou l'accident de Christopher Froome, et en drames : après la mort en 2016 à 23 ans de Romain Guyot, espoir du cyclisme français percuté par un camion, le monde du vélo vient de perdre le champion italien Michele Scarponi, fauché par une camionnette lors d'une sortie d'entraînement près de chez lui. Sans compter Nicky Hayden, star de la MotoGP, qui a succombé à ses blessures après avoir eu un accident à vélo.