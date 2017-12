Anaïs et Manon (Secret Story 10) : Exit le blond, les jumelles deviennent brunes

Depuis leur participation à Secret Story 10 (NT1), Anaïs et Manon se sont lancées dans une toute nouvelle aventure. En effet, les jumelles sont devenues youtubeuses. Sur leur chaîne baptisée Manaïs World, elles se racontent et partagent leurs astuces beauté. En plus de leur évolution professionnelle, les jeunes femmes ont récemment changé de tête.

Sur les réseaux sociaux, Anaïs et Manon ont opté pour une tout autre couleur de cheveux. Exit le blond, les jumelles marseillaises sont désormais brunes. Un changement capillaire validé par la grande majorité de leurs fans. Sous les photos des deux jeunes femmes, certaines estiment qu'elles font "plus femmes", qu'elles sont "sublimes" ou encore qu'elles "rayonnent en brunettes".

Des commentaires qui ont certainement touché Anaïs et Manon. En effet, les deux soeurs ont par le passé été victimes de harcèlement scolaire. Au lycée, elles étaient "différentes" comme elles l'ont expliqué via une vidéo. Elles avaient "de gros cheveux" et ne portaient pas les derniers vêtements à la mode. Leurs camarades s'étaient alors ligués contre elles... Aujourd'hui, elles ont pris leur revanche.