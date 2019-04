Anaïs Quadratus (Secret Story) s'est mariée à Benjamin, après 5 ans d'amour

En juillet dernier, Anaïs Quadratus annonçait qu'elle allait se marier avec l'homme de sa vie, Benjamin. "Si vous saviez comme je l'aime cet homme. Malgré les hauts et les bas. Signé : future madame Goumidi", avait-elle publié sur son compte Instagram. Quelques mois ont passé et toujours pas de mariage à l'horizon, jusqu'à ce vendredi 19 avril 2019. C'est à l'occasion d'un voyage aux États-Unis, sur la côte Ouest, que l'emblématique candidate de Secret Story a dit "oui" à Benjamin, d'une façon plutôt cocasse.

"Nous nous sommes donc mariés à Vegas ! Meilleur souvenir pour nos cinq ans, love you !", a-t-elle écrit une fois de plus sur Instagram. Sur les deux clichés, on peut découvrir les alliances, en argent ou or blanc, des deux jeunes mariés ! Sur sa story, elle a simplement écrit : "Mariage done ! Rendez-vous samedi 27 à 11h pour découvrir la cérémonie sur YouTube."

Les deux anciens candidats de Secret Story 10 se sont mariés au sein de la Granceland Wedding Chapel, un lieu comme on en voit dans les films, avec sosie d'Elvis Presley en bordure de route. Déjà en couple avec Benjamin lors de son passage dans Secret Story 10, Anaïs Quadratus a fêté ses quatre ans d'amour avec l'homme de sa vie en mai dernier. "Aujourd'hui ça fait quatre ans. Chose inexplicable depuis le 1er rendez-vous, je savais que c'était lui, je suis rentrée et j'ai dit à Manon : 'C'est lui.' Au bout d'un mois, on était déjà fous amoureux. Et à trois mois, on vivait une première épreuve de la vie", déclarait-elle sur son compte Instagram.

Félicitations aux jeunes mariés !