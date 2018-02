Anastacia : Visée par une plainte de plusieurs millions de dollars !

Si, ces dernières années, la chanteuse Anastacia n'a pas réussi à remonter la pente dans sa carrière, entre les années 1990 et 2000 elle a suffisamment cartonné dans les bacs pour la mettre à l'abri du besoin. Oui, mais voilà, il semblerait qu'elle ait oublié de faire bénéficier de son succès passé sa manager Lisa Braude...

Comme le rapporte TMZ, Anastacia avait officiellement embauché Lisa Braude comme manager en 1999 après avoir atteint la finale de l'émission The Cut. Un an auparavant, la chanteuse avait échoué à signer un contrat avec une maison de disques et était en difficulté mais Lisa payait ses factures et l'aidait financièrement. Pendant cinq ans, les deux femmes ont collaboré ensemble, la chanteuse cartonnant avec ses tubes I'm Outta Love, Left Outside Alone ou encore Paid my dues, après un contrat passé avec Epic Records. Trois albums plus tard, Anastacia est obligée de mettre sa carrière en pause à cause d'un cancer du sein et les choses se compliquent...

Dans sa plainte, Lisa Braude affirme que la chanteuse ne l'a jamais rétribuée suite à la parution de plusieurs compilations, dont Pieces of a Dream, sorties pendant la convalescence d'Anastacia. Elle réclame donc à la star 3 millions de dollars en dommages et intérêts.

Le dernier disque de la chanteuse, intitulé Evolution, est sorti l'an dernier.

Thomas Montet