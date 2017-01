Anastasiya (The Game of Love) frappée par Nadia : "Je trouvais ça petit"

La séquence avait choqué de nombreux candidats et téléspectateurs !

Au cours de l'épisode de The Game of Love (NRJ12) du 9 janvier, Meddy et Nadia ont eu du mal à garder leur calme après que les participants (à l'exception de Laurence) ont déserté l'une de leurs soirées. Si le jeune homme en est resté aux mots pour exprimer sa colère, sa petite amie n'a pas hésité à porter un coup au visage d'Anastasiya, précipitant ainsi son exclusion et celle de son homme.

Un événement sur lequel est revenue Anastasiya au cours d'une interview pour Purepeople. Dans un premier temps, la jolie blonde a expliqué pourquoi Meddy et Nadia étaient au coeur des tensions : "Dès que Meddy est arrivé, ils sont restés tout le temps dans leur chambre. Ils ne venaient pas avec nous, donc on n'arrivait plus à établir un contact avec eux. Et Meddy avait une confiance incroyable. On avait l'impression que c'était lui le roi de la maison. Tout ça avait mis de mauvaises ondes, un peu, dans la maison."

La célibataire a ensuite précisé que tous les candidats avaient tenté de trouver une solution pour reprendre contact avec eux... en vain : "On en a parlé à Meddy, mais il n'a eu aucune réaction. Ensuite, Nadia est arrivée. Je lui ai demandé si ça allait parce que je la voyais très énervée. Mais elle est venue vers moi et m'a mis, je crois, une claque. Je ne sais même plus parce que c'est arrivé très vite et on ne s'y attendait pas. Sur le moment, je n'ai pas compris. Je m'entendais assez bien avec Nadia au début de l'aventure. Je trouvais ça injuste de sa part de faire ça et elle n'avait aucune raison de le faire. Je trouvais ça petit."

Anastasiya ne lui en a toutefois pas tenu rigueur bien longtemps : "Je lui ai pardonné parce qu'elle s'est excusée, mais je n'oublie pas son geste. C'est une personne avec qui je ne suis pas restée en contact."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.