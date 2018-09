André Manoukian, ses confidences sur sa sexualité : "Je suis lesbien"

Daphné Bürki recevait André Manoukian ce mercredi 26 septembre 2018 dans son émission Je t'aime etc. – diffusée du lundi au vendredi à 15h05 sur France 2. Lors d'une séquence, l'auteur-compositeur de 61 ans s'est penché sur sa sexualité sans tabou.

La bande de Daphné Bürki a vivement réagi suite à la diffusion d'une publicité d'une marque de rasoirs. Dans celle-ci, les mannequins assumaient leurs poils et les montraient sans gêne. Une première ! Entouré uniquement de femmes sur le plateau, André Manoukian s'est positionné sur le sujet avant de faire des confidences sur sa sexualité. "J'ai beaucoup aimé l'esthétique. Ce mélange de filles et d'attitudes. On rentre dans une nouvelle forme de féminité qui est assez chouette. La féminité qui se teinte un petit peu de virilité, a-t-il affirmé. Christine and the Queens, qui s'appelle Chris maintenant, a peut-être initié un mouvement comme ça, sans forcément être LGBT. Je trouve que c'est bien que les filles revendiquent un petit peu de masculinité et d'attitude."

C'est à ce moment-là qu'André Manoukian s'est confié sur sa sexualité : "Et a contrario, j'aime aussi quand les garçons revendiquent leur féminité. Moi je suis 50-50, j'ai déjà fait clairement état de ma sexualité, je suis lesbien." Daphné Bürki a conclu en acclamant cette déclaration : "Ça me fait plaisir, je suis fière de vous avoir." Après avoir partagé la vie de Sophie (sa première femme) et de Liane Foly (avec qui il est resté onze ans), l'ancien juré de la Nouvelle Star (M6) est en couple depuis plus de vingt ans avec Stéphanie.

Il est père de trois enfants : Julie (36 ans), née de ses anciens amours avec Sophie puis Anton (18 ans) et Aris (16 ans), nés de sa relation avec Stéphanie.