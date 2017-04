André-Pierre Gignac : Son fils Eden, 1 an, un petit crack !

En football, on connaissait le "renard des surfaces" ; avec Dédé Gignac, on découvre le tigre des jardins ! Totalement épanoui au Mexique, où il porte depuis deux saisons le maillot des Tigres de Monterrey et a acquis le statut d'idole, André-Pierre Gignac a la gnaque et l'esprit de la gagne... même lorsqu'il s'agit de jouer au ballon chez lui avec son petit garçon.

A quelques heures du match aller de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le club de Pachuca (1-1), l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille, "à jamais Marseillais", a mis en ligne sur son compte Instagram une vidéo d'une scène de la vie privée le montrant en train de jouer un contre un avec Eden, son fils né le 23 août 2015. Réputé pour sa combativité sur le terrain, l'international tricolore n'a visiblement pas l'intention de laisser son fiston mener la danse, n'hésitant pas à lui chiper le ballon dans les pieds puis à se jouer de lui d'une pichenette. Eden semble avoir hérité du caractère fier de son papa : il n'apprécie pas du tout...

"Quel pleurnicheur !", s'amuse André-Pierre Gignac en légende de la vidéo, avant d'adresser un tendre "je t'aime" à son "petit prince". Qu'on ne s'y méprenne pas, Dédé est bien fier des talents d'Eden, qui, pour son jeune âge, se débrouille plutôt bien ! Un vrai "crack", comme l'écrit aussi le natif de Martigues, âgé de 31 ans.