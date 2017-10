André Rieu devant la justice : Une sombre affaire d'enfants et de flûtes de pan

André Rieu et son violon ont redonné le goût de la musique classique au plus grand monde avec 40 millions d'albums vendus. Ces spectacles hauts en couleur autour des valses de Johann Strauss ont rempli des stades dans le monde entier. Actuellement en tournée aux États-Unis, le musicien et homme d'affaires poursuit son bras de fer avec la justice néerlandaise.

Mardi 24 octobre, l'avocat d'André Rieu, Sander Lely, a annoncé à l'AFP que son client "saisissait la justice néerlandaise après avoir écopé d'une amende de 116 000 euros pour avoir permis à des enfants de se produire dans son orchestre après l'heure limite légale". Le célèbre violoniste, né à Maastricht, s'était vu infliger une amende de 236 000 euros, réduite ensuite, après qu'un groupe de jeunes joueurs de flûte de pan roumain l'a accompagné sur scène après 23h lors de sept concerts aux Pays-Bas en 2015. L'AFP rappelle que la justice néerlandaise est très stricte sur le travail des enfants passée une certaine heure.

Absurde

Pour l'avocat d'André Rieu, cette affaire ne tient pas debout. Le groupe d'enfant s'était produit bien plus tôt et, "à cette heure-là, ils étaient sur scène pendant quelques minutes mais ils ne faisaient que saluer la foule à la fin du concert". Sander Lely ajoute : "C'est la pratique habituelle d'André Rieu d'avoir tout le monde sur scène à la fin de la soirée pour saluer le public [la pratique de nombreux artistes peut-on même ajouter, ndlr]. Nous pensons que l'amende est disproportionnée." André Rieu, quant à lui, estime que cette amende est "absurde"...

Lors de ces concerts, qui ont eu lieu à Maastricht en juillet 2015, André Rieu avait invité scène Gheorghe Zamfir (74 ans), virtuose de naï, la flûte de pan roumaine. C'est lui qui est venu accompagné de 11 petits joueurs de flûte, âgés de 9 à 12 ans. Pour l'inspection néerlandaise du travail, ces enfants "ont effectué un travail non autorisé entre 19h et minuit". André Rieu "ignorait qu'il était l'employeur des enfants, comme ils jouaient avec M. Zamfir", rétorque son avocat. L'affaire sera jugée le 4 décembre par le tribunal régional du Limbourg.