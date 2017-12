André Rieu et les petits joueurs de flûte de pan roumains, la justice a tranché

Dans la série des affaires absurdes, intéressons-nous à celle d'André Rieu, "roi de la valse moderne", et des 11 petits joueurs de flûte de pan, âgés de 9 à 12 ans, qui l'avaient accompagné sur scène lors d'une série de concerts à Maastricht en juillet 2015. Les enfants étaient sur scène après 23 heures passées, ce qui, dans le cadre de la loi néerlandaise, est illégal. André Rieu s'était vu infliger une première amende de 236 000 euros, ensuite réduite à 116 000 euros. Mais le violoniste aux 40 millions d'albums vendus ne comptait pas en rester là et a finalement obtenu gain de cause.

"Le tribunal a estimé que l'amende était insuffisamment fondée", a déclaré le tribunal du Limbourg dans un communiqué, selon l'AFP, jugeant "trop mince" la preuve qu'André Rieu était l'employeur des enfants au moment des faits. Aussi l'amende a-t-elle été annulée.

En octobre, l'avocat d'André Rieu avait rappelé que les enfants avaient été invités sur scène par Gheorghe Zamfir (74 ans), virtuose de naï, la flûte de pan roumaine. Selon la loi néerlandaise, les enfants n'ont pas le droit de travailler passé 23h, mais l'avocat du violoniste insistait sur le fait qu'ils n'étaient sur scène à minuit que quelques minutes pour saluer le public à la fin du spectacle et annonçait dans la foulée saisir la justice pour riposter. André Rieu a donc obtenu ce qu'il souhaitait, la justice estimant que les enfants étaient de la responsabilité de Gheorghe Zamfir et non de la sienne. Le violoniste aux spectacles sacrément kitsch avait qualifié cette affaire d'absurde. On est bien d'accord !